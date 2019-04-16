В «ДНР» не довезли медицинское оборудование на 65 тыс. грн. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) медицинское оборудование. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда вместе с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины медицинского оборудования стоимостью свыше 65 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, товар, перевозимый с нарушением установленных правил, был передан представителям ГФС для оформления материалов дела об административном правонарушении.