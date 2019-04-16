Субсидии деньгами: В комитете Рады одобрили рекомендации для Кабмина. Новости

Комитет Верховной Рады по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению одобрил рекомендации Кабинету министров о предоставлении субсидий в денежной форме. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба парламента.

По результатам рассмотрения члены комитета пришли к соглашению о необходимости урегулирования следующих вопросов:

погашение задолженности, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий;

согласование сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты субсидий наличными;

обеспечение мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года № 848;

предоставление Госпогранслужбой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на субсидии;

урегулирование проблем с применением методики распределения между гражданами объемов потребленных коммунальных услуг и тому подобное.

Напомним, что последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается «сезон» пересчета субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности.