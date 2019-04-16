ПриватБанк начал продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания. Новости

Государственный «ПриватБанк» ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания. О этом сегодня, 16 апреля, сообщается в пресс-релизе банка.

«Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными», – говорится в сообщении.

В терминалах самообслуживания «ПриватБанк» продает валюту по безналичному курсу.

С 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания «ПриватБанка» действует услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривны на карту или банковский счет.

Напомним, что с 7 февраля вступил в силу новый закон «О валюте и валютных операциях», принятый летом прошлого года, который предусматривает существенную либерализацию валютных операций как для компаний, так и для обычных граждан.