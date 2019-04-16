В ОБСЕ зафиксировали улучшения на КПВВ «Гнутово» и «Майорское». Новости

В Донецкой области вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Майорское» зафиксированы улучшения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном сегодня, 16 апреля.

«13 апреля команда Миссии видела, что на КПВВ в н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя) возведены два новых навеса и установлено шесть новых металлических кабинок. Наблюдатели также отметили, что на территории КПВВ уложен новый слой асфальтового покрытия (с 5 по 8 апреля этот КПВВ был закрыт на ремонт)», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что 12 апреля команда Миссии видела, как осуществлялось сооружение двух новых навесов и производились работы по расширению подъездной дороги к КПВВ вблизи населенного пункта Майорское (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

Напомним, что КПВВ «Гнутово» был закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производился. Работы по обустройству планировали закончить до 8 апреля.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Майорское» продолжается масштабная реконструкция. Здесь делают все, чтобы в жару и непогоду люди смогли с комфортом выстоять очередь.

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