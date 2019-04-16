В Мирнограде проект «Тонкая синяя линия» поддержало коммунальное предприятие. Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) к социальному проекту «Тонкая синяя линия» присоединилось межотраслевое коммунальное предприятие. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В полиции отметили, что социальное движение «Тонкая синяя линия», которое было основано в США и ​​внедрено в Украине набирает обороты. Это пример взаимодействия полиции и общества, поддержка правоохранителей со стороны неравнодушных граждан.

«Коллектив коммунального хозяйства Мирнограда под руководством Александра Мудрика собрался чтобы показать свою готовность к сотрудничеству с местной полицией. Табличку с основными положениями социальной программы вручил коммунальщикам участковый инспектор Вячеслав Коваленко», – говорится в сообщении.

Читайте также: