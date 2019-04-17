От неандертальца до Захарченко и «Моторолы»: В «ДНР» разработали серию учебников по истории Донбасса. Новости

В «ДНР» разработали серию школьных учебников по историческому краеведению для всех классов, в которых изучают данный предмет, – с 5-го по 11-й. Предлагают историю Донбасса, начиная с жизни первобытных людей на этой территории, заканчивая «главами ДНР» и «самыми известными боевыми командирами». Об этом в интервью местной газете рассказал завотделом общественных дисциплин «Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования» Павел Морозов.

«Это 8 книг (пособие для 11 класса состоит из двух частей). В них в общей сложности – около 130 исторических документов, более 100 карт, 1 245 иллюстраций и схем… Освещена история донецкого региона с древнейших времен до наших дней», – уточнил он.

Судя из интервью, «республиканскую» историю Донбасса начинают преподавать с 10-го класса. «Для 10-классников подготовлен учебник "Страницы истории Донбасса XX века (1900-1939 гг.)", в котором рассказывается о революциях и войнах, индустриализации и коллективизации и других событиях, например, о создании Донецко-Криворожской Советской республики, существовавшей в наших краях во время Гражданской войны. В учебном пособии для 11 класса описаны борьба наших земляков с немецко-фашистскими захватчиками, послевоенное восстановление края, периоды "оттепели", "застоя", "перестройки", существование Донбасса в составе независимой Украины, в том числе во времена первого и второго "майданов", а также создание и развитие Донецкой народной республики», – сказал Морозов.

Завотделом не скрывает, что разработчики полностью переписали историю Донбасса, которая в довоенное время изучалась в курсе истории Украины. «Когда мы стали формировать новую программу, то в ее основу положили идею о том, что история Донбасса – неотъемлемая часть истории России, истории Русского мира... Идея о неразрывной связи донецкого региона с историей, культурой и государственностью России проходит красной нитью через все наши учебные пособия по историческому краеведению», – акцентировал он.

Также Морозов подчеркнул, что несмотря на процесс становления «республики», период «ДНР» в программу 11 класса включен сознательно. «Мы сознательно пошли на это, учитывая то, что у нас идет война, в том числе информационная. Наши старшеклассники, которые живут в прифронтовых городах, должны понимать, что на самом деле происходит», – считает он.

По его словам, в учебнике для 11 класса «описываются события русской весны, боевые действия, обстрелы наших городов, "котлы", в которые попадали украинские войска, экономическая блокада Донбасса Украиной, Минские соглашения, выборы в ДНР, состоявшиеся в 2014 и в 2018 годах». Также упоминаются «главы ДНР» Александр Захарченко и Денис Пушилин и «самые известные боевые командиры» – Арсений Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви»).

Морозов дополнил, что при «ДНР» вместо истории Украины теперь преподают историю России и Донбасса, «предмет назвали историей Отечества». «Он обязательный для изучения, по нему сдается государственная итоговая аттестация. В его рамках изучается единым курсом история России, история донецкого региона как неотъемлемой части русской цивилизации и история малой родины – города, поселка, села. Это три обязательных компонента. Наши новые учебники по истории Донбасса создавались как продолжение учебников истории России, которые в республику завезли осенью 2015 года, в них даже названия разделов совпадают», – констатировал он.

Он заверил, что уже к 1 сентября учебники будут изданы и поступят во все школы «республики». До этого времени школьники, причем всех классов, продолжат учиться по учебнику «Историческое краеведение» для 5 класса, который разработали 3 года назад, но так и не издали. «В 2016 году мы выпустили первый учебник "Историческое краеведение" для 5 класса… Хотя этот учебник был предназначен для 5 класса, за неимением других им пользовались и учащиеся 6-11 классов. Причем имелась только электронная версия пособия, которую можно было скачать с сайта. Но многие родители сами распечатывали его для своих детей на бумаге», – отметил Морозов.

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