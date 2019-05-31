В «ЛНР» контрабандой переправляют сигареты из России (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Краснодонском районе (Луганская обл.) местные «правоохранители» задержали недалеко от границы с Российской Федерацией более 10 тыс. пачек сигарет без документов, подтверждающих происхождение табачных изделий, и автомобиль, в котором они находились, сообщает «прокуратура ЛНР»

«29 мая в селе Власовка Краснодонского района, в пяти метрах от государственной границы ЛНР с Российской Федерацией, проходящей по реке Большая Каменка, обнаружен автомобиль марки ГАЗ 3110, госномер Е297 ТУ, 61 регион. В ходе осмотра в салоне указанного автомобиля обнаружены табачные изделия в количестве 10 140 пачек сигарет марки "Ростовские Люкс" производства ООО "Балтийская табачная фабрика". Документы, подтверждающие происхождение обнаруженных табачных изделий, не обнаружены. По результатам проверки табачные изделия, а также автомобиль марки ГАЗ 3110 изъяты из незаконного оборота», – говорится в сообщении.