История успеха: Переселенка в Сватово развивает бизнес. Новости

Переселенка из Луганска Марина Балаба в Сватово (Луганская обл.) живет с 2014 года. Работала медсестрой в психиатрической больнице, а потом бросила работу и открыла собственный массажный кабинет «Body line». Прошло полгода, а к ней уже приходят по десять клиентов в день. Собственный массажный кабинет – давняя мечта Марины, пишет «Сватове.City».

Родом Марина с Петропавловки. Это поселок городского типа в Станично-Луганском районе. Там Марина закончила 9 классов и поступила в Старобельское медучилище.

«Медицину я выбрала для себя не случайно – считаю, что это мое призвание. А сам массаж был мне интересен еще до поступления в училище. Когда училась последние годы, то параллельно училась делать массаж. И закончила курсы массажиста», – рассказывает Марина.

После училища она устроилась в Луганской областной больнице – работала фельдшером скорой помощи. В Луганске она арендовала квартиру – жила вместе тогда еще с будущим мужем Сергеем.

С началом вооруженного конфликта Сергей и Марина переехали в Сватово.

В поисках работы в Сватово Марина пошла работать медсестрой в Сватовскую областную психиатрическую больницу. Параллельно подрабатывала на массаже – выезжала домой к клиентам.

«Еще в Луганске я всегда сочетала массаж с основным местом работы. Ко мне приходили друзья, знакомые, коллеги. Так и в Сватово было», – говорит она.

В психбольнице Марина отработала год. За это время постепенно наработала себе клиентскую базу и решила открывать собственное дело. Говорит, тогда ее просили остаться работать в больнице. Многие из знакомых медиков говорил девушке, что ее ждут успехи в карьере. Но мечта перевесила.

К тому времени муж Марины уже открыл свой бизнес в Сватово – Сергей занимается ремонтом телефонов, ноутбуков и другой техники. Он подсказывал Марине что и зачем нужно делать, как оформить документы. Помогали и клиенты девушки – каждый, кто мог подсказать какую-то информацию, охотно это делали.

«На самом деле, открыть само дело – просто оформить документы, было не сложно. Столкнулась только с бюрократической системой – когда на каждую бумажку нужно было принести еще одну бумажку. Но эти трудности тоже преодолела благодаря поддержке мужа», – рассказывает Мприна.

Стартовый капитал, который семья вложила на начальном этапе открытия массажного кабинета – собственные семейные сбережения. На приобретение оборудования и косметических средств для проведения процедур потратили 15-20 тысяч гривен.

Далее были поиски помещения для массажного кабинета. Девушке хотелось, чтобы оно было комфортным. А в Сватово, где нет бизнес-центров с комнатами в аренду, найти свободное место не так просто.

«А еще в Сватово очень дорогая аренда по сравнению с расценками в других городах. Хотелось же, чтобы комната была комфортной», – отметила она.

Комната, где Марина принимает клиентов, оборудована под массажный кабинет. В «Body line» кроме массажного стола, есть душевая кабина и водонагреватель. Клиенты могут после процедур принять душ.

Ежедневно к Марине приходит до 10 клиентов. В октябре 2018 года, когда только открыла кабинет – было меньше. О девушке узнавали по принципу «сарафанного радио».

«Сначала я давала объявления в местные газеты. Но в основном новые клиенты приходили по рекомендации тех, кто приходил ко мне раньше», – рассказывает Марина.

В массажном кабинете «Body line» можно сделать лечебно-оздоровительный массаж. Стоит эта процедура 80 гривен, сеанс длится 40 минут. Антицеллюлитный массаж делается не менее 50 минут и стоит от 100 гривен. А еще у Марины можно сделать шоколадные и медовые, теплые и холодные обертывания. Эти процедуры стоят от 100 гривен. Также в «Body line» можно сделать шугаринг. Стоимость зависит от участков тела, где нужно удалить лишние волосы, и стоит от 30 до 180 гривен.

В работе с клиентами Марина использует одноразовые простыни и перчатки. Перед началом процедур снимает украшения, моет и дезинфицирует руки. Дезинфекции подлежат и те участки тела клиента, с которыми она работает. Все инструменты стерилизуются и обрабатываются дезинфекторами.

Все эти услуги для Сватово не является новинкой, но изюминка Марины в том, что она сотрудничает с инструктором по питанию. Он приезжает в Сватово из Рубежного, но может проконсультировать и по телефону. Сотрудничество с инструктором обычно происходит, когда клиент или клиентка приходят в «Body line» на сеансы антицеллюлитного массажа.

«Сам антицеллюлитный массаж, если не соблюдать диету и не работать над собой, не даст стойкого желаемого результата. Если не быть к себе строже – после антицеллюлитного массажа все лишние объемы возвращаются. Индивидуальная программа разрабатывается для клиента или для похудения, или с целью оздоровления организма», – говорит Марина.

В свободное время Марина вместе с мужем не отдыхают на диване. Говорит, когда тепло – ездят на велосипедах. Больше любят активный отдых.

Сейчас Марина не собирается останавливается на достигнутом. Постоянно работает над совершенствованием – посещает курсы, где обучают новым интересным методикам.

Переселенцам, которые оказались в другом городе, советует прислушаться к самим себе. А еще – важно заниматься тем делом, которое действительно им интересно и по душе.

«Если надумали начать свое дело – нужно хорошо все обдумать и просчитать, составить бизнес-план. Чтобы понимать, какого результата хочется достичь и который будет сначала. Сложные ситуации дают повод задуматься, что нужно изменить в своей жизни», – советует Марина.