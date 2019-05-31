Задушил знакомого: В Славянске местный житель сдался полиции. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полиции сдался 38-летний местный житель, сообщив, что задушил знакомого. Конфликт между нетрезвыми мужчинами произошел ночью в частном секторе города. Оставив убитого в его доме, мужчина пошел домой, а через несколько часов решил признаться в содеянном правоохранителям. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, в дежурную часть Славянского отдела полиции позвонил житель города и сообщил о том, что совершил убийство. Он рассказал, что погибшим является его знакомый, у которого дома они накануне употребляли алкоголь. Поссорившись, приятели подрались, и гость задушил хозяина дома.

«Правоохранители выехали в микрорайон Северный, где в частном домовладении обнаружили тело 43-летнего мужчины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту убийства открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.