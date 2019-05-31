Очередная ловушка аферистов: Жительница Покровска потеряла 12 тыс. грн. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) местная жительница потеряла 12 тыс. грн, пообщавшись с лже-работником банка. Именно столько стоило женщине «уточнение личных данных». Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, к правоохранителям обратилась 49-летняя жительница, которая рассказала, что с ее банковского счета исчезли 12 тыс. грн. Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что «необходимо проверить личные данные и реквизиты счета». Однако, после разговора с псевдоработником банка женщина получила сообщение о снятии с ее счета 12 тыс.грн.

Поняв, что попала в ловушку мошенников, женщина обратилась в полицию.

«По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины "Кража" и делают все возможное, чтобы установить и задержать злоумышленников», – говорится в сообщении.

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