Социальные выплаты переселенцам: В Беловодске комиссия приняла решения. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) сегодня, 31 мая, состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.
По информации горсовета, на заседании были рассмотрены 89 заявлений:
- 67 заявлений внутренне перемещенных лиц, претендующих на назначение пенсии;
- 14 заявлений для назначения ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинским властям территории и районов проведения АТО (ООС);
- 8 заявлений для назначения страховых выплат.
Как уточняется, подробно рассмотрев каждое дело, комиссия большинством голосов приняла решение о назначении 85 лицам социальных выплат. Также, было отказано 2 лицам в назначении пенсии из-за их отсутствия по фактическому месту жительства.
Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.
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