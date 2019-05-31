Экс-работника прокуратуры Донетчины приговорили к 9 годам тюрьмы за сотрудничество с «ДНР». Новости

На Донетчине суд заочно приговорил к 9 годам тюрьмы бывшего сотрудника прокуратуры Донецкой области за сотрудничество с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Уточняется, что Димитровский городской суд признал бывшего следователя прокуратуры Донетчины виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Как установлено в ходе специального судебного производства, бывший следователь прокуратуры, изменив присяге, с августа 2014 года начал сотрудничать с НВФ «ДНР», заняв должность «начальника следственного управления» «генеральной прокуратуры ДНР».

«Продолжая находиться на указанной должности и по сегодняшний день, перебежчик дает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области», – сказано в сообщении.

Учитывая то, что обвиняемый на являлся допросы и в судебных заседаниях не появлялся, суд принял в отношении него обвинительный приговор, назначив заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.

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