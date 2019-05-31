В Ясиноватой рухнули плиты ограждения кровли девятиэтажки: Поврежден газопровод (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая обл.) обрушившиеся плиты жилого дома повредили газопровод. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «МЧС ДНР»

Отмечается, что в мкр-не Центральный произошло обрушение четырех железобетонных плит ограждения кровли девятиэтажного дома, в результате чего поврежден газопровод низкого давления Ø 89 мм. Без газоснабжения осталось 276 абонентов многоквартирных домов.

Представители «Донбассгаз» устранили утечку газа, перекрыв газоснабжение. Место падения плит оградили.

При этом местные жители пишут, что перед падением плит прозвучал сильный взрыв.

«Ночью на микрорайоне Центральный прогремел сильнейший взрыв газа. Нарушена газовая сеть вследствие падения с крыши девятиэтажного дома каменного парапета. Интересно узнать причину», – пишет житель города в социальной сети.

Также опубликовано фото места ЧП, которое было сделано в 4 утра.