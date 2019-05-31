Прокуроры Донетчины сдали кровь. Новости

Прокуроры Донетчины стали донорами для больных детей. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Традиционно в течение 4 лет, накануне Международного дня защиты детей, по инициативе отдела ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области работники прокуратуры сдают кровь для лечения тяжелобольных детей региона. Этот год также не стал исключением. Все желающие и неравнодушные к здоровью детей работники прокуратуры области приняли участие в ежегодной акции "По капле – к жизни", сдав свою кровь в период с 29 по 31 мая, чтобы спасти как можно больше жизней маленьких мальчиков и девочек, которые в силу тяжелых заболеваний оказались на больничной койке», – говорится в сообщении.

«Сдать кровь ради спасения маленьких детей не так трудно – это может сделать практически каждый. Поэтому для нас такое важное дело стало прекрасной традицией, которая, я уверен, спасает жизни и улучшает здоровье многим детям Донетчины, ведь они – это наше продолжение, наше светлое счастливое будущее», – отметил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.