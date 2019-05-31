«Государство в смартфоне» работает уже 3 года, – первый вице-премьер-министр. Новости

На сегодня на сайте правительственного портала можно получить 125 публичных услуг онлайн. Об этом сегодня, 31 мая, во время выступления в Верховной Раде Украины заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубов, который отчитался о развитии цифровых сервисов и цифровой экономики в 2016-2018 годах, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия – у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома», – сказал Степан Кубив.

По словам первого вице-премьер-министра, в 2015 году Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 109 объектов бывших групп А, Д и Ж приватизации на сумму чуть более 45 млн грн. В то же время, за 9 месяцев с августа 2018 года, через систему электронных продаж «Прозорро. Продажи" ФГИУ реализовал 404 похожих объектов на общую сумму почти 500 млн грн. Это в 10 раз больше, чем было продано за весь 2015 год.

Административные услуги уже также доступны в смартфоне. На сайте правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. «Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое», – подчеркнул Степан Кубив.

Степан Кубив также призвал народных депутатов приобщиться к созданию «государства в смартфоне» и поддержать правительственный законопроект № 10134 – «Е-малятко». Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по принципу «единого окна» непосредственно в роддоме. «Это полный комплект: от свидетельства о рождении до получения удостоверений многодетной семьи. Как только закон будет принят, Украина станет лидером среди развитых стран мира по количеству предоставляемых услуг за одно обращение для родителей новорожденного ребенка», – подчеркнул Степан Кубив.

Степан Кубив также заявил о том, что в этом году Минэкономразвития запускает два портала для контроля: за использованием международной технической помощи «ProAID» и за государственными предприятиями «ProZVIT».

«С первой половины июня каждый желающий сможет получать информацию о финансовом состоянии трех с половиной тысяч государственных предприятий онлайн. Мы переходим на сбор финансовой отчетности в электронном формате. Любой сможет увидеть, какие предприятия являются прибыльными, а какие приносят ущерб государству», – рассказал первый вице-премьер-министр.

Напомним, что Донецким областным центром занятости разработана и внедрена первая в Украине система электронных паспортов предприятий, учреждений и организаций региона. Услуга позволяет просмотреть информацию с помощью гаджета или компьютера.

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