В «ДНР» преподавателя приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Новости

В «ДНР» к лишению свободы, якобы за «шпионаж», приговорен преподаватель «Профессионального многопрофильного лицея» № 68, который находится во временно неподконтрольном украинскому правительству Кальмиусском (до переименования – Комсомольский, Донецкая обл.) Сергей Дубровин, 1959 года рождения. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «МГБ ДНР».
Его задержали в феврале 2018 года. при попытке выехать на территорию Украины. Утверждается, что у него обнаружен флеш-накопитель со списками студентов лицея, агитационные материалы проукраинской направленности.
Также утверждается, что «согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами Дубровин С. О. дал добровольно».
«В апреле 2019 года приговором суда Сергей Дубровин признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.
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