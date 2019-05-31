США и Германия скоординировали действия в отношении Украины. Новости

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас провели встречу в Берлине, на которой обсудили Украину и вопросы российской агрессии. Об этом сообщает «Голос Америки».

Помпео поблагодарил Германию за сотрудничество по вопросу «санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании».

«В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что немецкое правительство предпримет шаги, оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО», – сказал Помпео.

Маас, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества Германии и США и рассказал об итогах своего визита в Киев.

«Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями, и мы намерены так делать. Это справедливо в отношении Украины», – сказал Маас.

Маас отметил, что пребывая с визитом в Киеве на этой неделе, он «очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и мы работаем с другими странами Большой Семерки над достижением этой цели».

«На теперь, очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандском формате, или на других уровнях», – сказал Маас.

Он также отметил необходимость для России «немедленно предпринять конструктивные шаги – не только в отношении Украины, однако, по Украине в первую очередь».