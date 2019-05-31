Климкин рассказал, когда заработает «Минская площадка». Новости

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в интервью «НВ».

«Минская площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти», – заявил он.

Климкин добавил, что на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

«Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые», – отметил он.

Ранее сообщалось, что для оживления Минского процесса существуют определенные «креативные» идеи, над которыми еще должны поработать эксперты для выхода на конкретные решения, заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко по итогам встречи президента Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.