Пляж за 18 миллионов: В Славянске обустраивают побережье у озера Вейсовое (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) идут работы по обустройству пляжа у озера Вейсовое, что в пределах Славянского курорта. Работы продолжаются почти год. Официальное открытие планируют в конце июня.

Купальный сезон на Славянском курорте уже стартовал. Как рассказала жительница Красногоровки София, которая приехала на озеро с родителями, место для отдыха и вода – «что надо». «Очень теплая, особенно в 11 часов. Можно здесь и водичку попить, в душе покупаться, тенечек есть», – поделилась София.

На побережье есть теплый душ, фонтанчики с водой, шезлонги, игровая площадка. В этом году здесь обустроили бесплатную пляжную зону. Потратили почти 18 млн грн. Средства выделены из государственного и городского бюджетов. Курортники изменениями довольны.

«Наконец-то великолепному озеру, которое можно сравнить с Мертвым морем, придали европейский вид. Асфальтированная зона, деревья посадили, навесы сделали. Различные услуги можно получить», – рассказала жительница Бахмута (до переименования – Артемовск) Татьяна.

Однако у некоторых местных жителей есть замечания. По их словам, туалет старый и душевые кабинки имеют недостатки. Однако рядом прекрасно обустроенный торговый павильон и рынок.

Как заверил мэр Славянска Вадим Лях, туалет отремонтируют, песок – завезут. А еще обустроят помост для спуска к воде людей с инвалидностью. Он пояснил, что пляж еще закрыт, а строительные работы пока продолжаются.

«Пляж не введен в эксплуатацию. По закону там не должны находиться люди. Но мы ведь не остановим их. Тем более, городской бюджет выделил деньги на уборщиков, на спасателей, на все необходимое, понимая, что люди сюда уже приходят. Осталось завезти песок, сделать туалеты, спортивное поле и палаточный городок», – сказал мэр города.

Как подсчитали в городской администрации, на все это нужен еще миллион гривен. Если деньги из государственного бюджета поступят вовремя, официальное открытие состоится в конце июня.

Источник: ТК «Донбасс»