Спецучастки на Донбассе хотят закрепить в законе о выборах . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих». Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих ВС Украины (и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований) предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины наравне с другими гражданами.

Документом предлагается закрепить в Законе «О выборах народных депутатов Украины» положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации. Речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Проект Закона Украины разработан в связи с назначением на 21 июля 2019 года внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, согласно Указу президента Украины от 21 мая 2019 № 303.