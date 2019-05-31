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Луганскую «Зарю» может возглавить лучший тренер украинской Премьер-лиги. Новости

Луганскую «Зарю» может возглавить лучший тренер украинской Премьер-лиги

31.05.19 21:52segodnya.uaНовости

Фото из открытых источников

Новым наставником «Зари» может быть назначен Роман Санжар. Воспитанник «Шахтера», возглавляя донецкий «Олимпик», был признан лучшим тренером УПЛ-2017 по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров, пишет «Сегодня.ua».

Под его руководством дончане заняли четвертое место в чемпионате страны, пробившись в Лигу Европы, где они впоследствии уступили ПАОКу. С октября 40-летний специалист – без работы. Ранее слухи связывали его с «Ворсклой»

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Заря» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора экс-наставника с президентом клуба Евгением Геллером.

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