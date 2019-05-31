В Мариуполе дети-сироты получили от государства 43 квартиры (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) вручили детям-сиротам ключи от 43 квартир. Все они были приобретены на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил глава облгосадминистрации Донецкой области Александр Куць на своей странице в Facebook.

Он отметил, что квартиры благоустроенные и хорошо отремонтированы, в большинстве из них предыдущие владельцы оставили кухонную мебель и бытовую технику.

Ключи от квартир вручали в реконструированном парке «Радуга», упорядоченном по примеру королевского парка цветов Кекенхоф в Нидердандах. «Мариупольская "Радуга" разбита на зоны – спортивную, игровую, открытую, зону водоемов, лабиринтов, пампасов. Там установлены новые дизайнерские лавочки, сцена, современное освещение, яркие игровые площадки для детей, оснащен фонтан, городов и – главное – высажено более 200 тысяч цветов», – рассказал Куць.

На реконструкцию первой очереди парка из областного фонда охраны окружающей среды выделили 14 млн 217 тыс. грн. «Преобразование парка в одно из самых интересных мест отдыха Мариуполя продолжается, вторая очередь реконструкции будет профинансирована из местного бюджета. Приятно видеть позитивные изменения в городе, который еще недавно ассоциировался с боевыми действиями, разрушениями и не выходил из фронтовых сводок. Украинская армия спасла Мариуполь от русского мира, а внутренние реформы в стране (в частности, реформа децентрализации) предоставила новые возможности для развития. Надеюсь, так будет и впредь», – уточнил губернатор.