ЦИК сформировала состав окружных избирательных комиссий. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сформировала состав окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом сегодня, 31 мая, на своей странице в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«Комиссия уже восьмой день проводит избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. И уже восьмой день мы делаем все необходимое, чтобы этот процесс происходил в соответствии с четко установленными законодательством нормами. Сегодня мы еще раз это подтвердили, сформировав состав окружных избирательных комиссий. "Шаг за шагом" – это слоган работы ЦИК сейчас. И главное, чтобы напряжение вокруг не смогло поставить подножку. Поэтому напоминаю, что решение Комиссии, принятое в пределах ее полномочий, является обязательным для выполнения всеми субъектами соответствующего избирательного процесса, в данном случае – внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, в том числе соответствующими избирательными комиссиями, а также органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности и гражданами Украины», – сообщила Слипачук.

Она считает, что именно на ЦИК лежит ответственность за реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и организацию проведения подлинно демократических выборов в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.