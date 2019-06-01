В ОБСЕ рассказали об обстреле Сентяновки. Новости

Временно неподкнтрольный украинскому правительству поселок Сентяновка (до переименования Фрунзе, Луганская обл.) попал под обстрел. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения домов мирных жителей. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 29 мая в наблюдатели обнаружили повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а еще 3 – на южной стороне этой улицы.

На северной стороне этой улицы члены патруля СММ видели, что разбиты 2 западных окна летней кухне, расположенной примерно в 2 м к северу от одноэтажного жилого дома № 18а; а также видели следы от попадания снарядов на западных стенах летней кухни и дома. В поле примерно в 50 м к северу от дома наблюдатели видели 2 воронки. По их оценке, повреждения были свежими; но определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось. Команда Миссии видела, что разбиты 2 восточных окна одноэтажного жилого дома № 18Б. Наблюдатели видели 2 следа от попадания снарядов и 7 разбитых наружных стекол в двух окнах на южной кирпичной стене одноэтажного жилого дома № 14 на улице Шевченко.

Примерно в 2 м к югу от дома на ул. Шевченко, 16, члены патруля СММ видели разрушенный бетонный фундамент деревянной опоры линии электропередачи. По их оценке, повреждения возникли недавно вследствие обстрела, но определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось.

На южной стороне этой же улицы, наблюдатели видели 2 пробоины с северной стороны металлического забора примерно в 3 м к западу от жилого одноэтажного дома № 5. Члены патруля Миссии видели 2 следа от попадания снарядов на северной стороне бетонного забора примерно в 5 м к западу от жилого одноэтажного дома №7. Команда СММ также видела 2 треснутых окна с северной стороны одноэтажного жилого дома № 9 на улице Шевченко.

По оценке СММ, все вышеуказанные повреждения домов образовались недавно в результате попадания осколков. Мужчина и женщина (в возрасте 30–39 и 40–49 лет), которые представились жителями этой улицы, рассказали наблюдателям, что рано утром того же дня они слышали звуки обстрела.