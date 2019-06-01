В Конгрессе США представили законопроект по поддержке Украины. Новости

Конгрессмены представили в Палате представителей проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Об этом сообщило посольство Украины в США.

Документ направлен на усиление обороноспособности Украины путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств, а также укрепление способности Украины противостоять российским кибератакам.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО к вступлению в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств. Список видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

В проекте говорится, что политика США в отношении Украины должна включать поддержку суверенитета, а также ее евроатлантической и европейской интеграции, права на защиту от российской агрессии, а также дальнейшего утверждения демократических ценностей.

Также политика США должна быть направлена ​​на неприятие любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и на Донбассе и оккупации этих территорий. Также США осуждают содержание в России украинских моряков и будут продолжать побуждать РФ к полной имплементации минских договоренностей, поддержке развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, обеспечение возврата внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Соавторами законопроекта выступили руководители комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

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