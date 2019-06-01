День защиты детей: как война на Донбассе лишает детства (Фото). Новости

Международный день защиты детей отмечают в мире ежегодно 1 июня. Он был основан в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 и провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного состояния и прочего. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и способствовать их осуществлению. Во время вооруженного конфликта на востоке Украины права сотен тысяч детей уже более 5 лет продолжают нарушаться ежедневно. Отдельные истории детей из Донбасса – в подборке «Радио Свобода» к Международному дню защиты детей.

Школьники на востоке Украины страдают от того, что в течение первых месяцев 2019 количество атак на школы выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отмечают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), увеличение числа атак усиливает психологические травмы у школьников, а также создает для них риски физических травм или смерти. По данным ЮНИСЕФ, в период с января по апрель 2019 зафиксировано 12 атак на школы, тогда как за аналогичный период прошлого года – три таких случая.

На фото 12-летний Гриша – он ученик школы в Марьинке, что в Донецкой области. «Мы привыкли к этим звукам и мы больше не боимся», – рассказывает Гриша об обстреле и добавляет: «Но нам не нравится, что мы не можем выйти на улицу. Мы возвращаемся домой из школы и после 16 – 17 и никуда не выходим».

Разрушенные классы, окна, заложенные мешками с песком, чтобы защищать детей от случайных пуль – не самое лучшее место для обучения. Однако большинство школ вдоль линии разграничения в Донбассе имеют такие интерьеры.

Марии (в центре фото) 13 лет, она также учится в Марьинской школе. Девушка рассказывает, что в 2014 году ей едва удалось спастись от обстрела. Ее матери приснился плохой сон, и она решила, что в ту ночь нужно заночевать у бабушки. «В тот же день в наш дом попал снаряд. Мы там больше не живем», – вспоминает школьница.

Во время тяжелых боев в начале войны все друзья и одноклассники 14-летнего Алексея покинули их родной городок Новотошковское. Он расположен в Донецкой области за несколько километров до от линии разграничения. Там осталось только шестеро детей его возраста. «Были только пожилые люди, я и мой друг, и моя сестра. Это было очень трудно и больно, и мы даже молились Богу, чтобы это все закончилось», – вспоминает Алексей.

Сегодня, хотя его школа вновь открылась, в классе Алексей еще только с четырьмя одноклассниками. Через пять лет после начала войны вся жизнь в Новотошковском вращается вокруг школы. В сером кирпичном доме расположены и средняя школа, и детский сад. Несмотря на то, что школа значительно пострадала от обстрелов, сегодня здесь продолжают проводить занятия, спортивные мероприятия, выборы и семинары по вопросам безопасности. Школа также становится укрытием, когда начинается обстрелы.

«У нас в городе нет кинотеатра или бассейна. Нет даже кафе, где можно было бы просто посидеть и поговорить», – рассказывает 13-летняя Даша из Марьинки.

Недавно при поддержке ЮНИСЕФ в Марьинской школе, пострадавшей от обстрелов, была обустроена игровая комната. «Мы сможем организовать чайные вечеринки, кинопоказы и дискуссионные вечера», – с энтузиазмом рассказывает Даша. В Фонде также отмечают, что дети теперь будут в безопасном месте, пока ждут школьный автобус.

С начала конфликта в апреле 2014 года более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены в результате боевых действий. Из-за близости к военным объектам, базам, складам и контрольно-пропускным пунктам школьники оказываются в серьезной опасности. Кроме этого, безопасности и психологическому здоровью детей угрожают мины и взрывоопасные пережитки войны, приводящие к травмам и стрессам.

«В январе обстрелы стали тяжелее, а у нас был только один учебный день. А после этого мы провели три или даже четыре месяца в подвале», – вспоминает 14-летняя Соня из Новотошковского 2015 год. Семья Сони и другие жители городка были вынуждены в течение нескольких месяцев скрываться в подвале жилого дома. Они тогда затянули кровати и печи в эту темную и влажную комнату с земляным полом. Не было электричества и воды. В короткие периоды затишья взрослые поднимались на поверхность за водой к ближайшему колодцу, а дети рисовали и читали книги при свечах.

Бомбоубежище в пятиэтажном жилом доме в Новотошковском, где несколько местных семей с детьми жили в течение зимы-весны 2015 года.

Маленький мальчик испуганно плачет от обстрелов, скрываясь в бомбоубежище в Петровском районе Донецка в августе 2015 года. На тот момент в укрытии постоянно проживало около 40 местных жителей, в том числе 19 детей.

Дмитрий (7 лет) и Андрей (12 лет) в травматологической больнице Донецка. Дети были ранены 7 августа 2015 при взрыве гранаты, которую они нашли на полигоне НВФ «ДНР». Фото от 15 августа 2015 года.

Родственники плачут на гробах погибших детей во время церемонии похорон в Енакиево Донецкой области в июле 2016 года. Как тогда сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, дети нашли гранату и принесли ее домой. Дома граната взорвалась – осколками она ранила отца и убила трех его детей – 11, 5 и 1,5-летнего возраста.

Из-за постоянных обстрелов около 3,6 миллиона жителей Донбасса страдают от ограниченного доступа к водным ресурсам и надлежащих санитарных условий. ЮНИСЕФ отмечает, что нехватка чистой воды ставит под угрозу безопасное будущее. В особой группе риска остаются около 500 тыс. детей в Луганской и Донецкой областях, требующих налаживания подачи воды и гигиенических условий во избежание распространения инфекций.

На фото 23-летний Иван несет пустые бутыли, чтобы набрать воды для своей семьи, в которой девять братьев и сестер. Семья живет в Торецке в Донецкой области. Здесь часто случаются длительные перебои с водоснабжением из-за повреждения водопровода в результате обстрелов. Даже в те короткие периоды, когда есть вода, семье ее не хватает. Поэтому питьевую воду берут из местного источника. В месяцы, когда вода была полностью отключена, в очереди к источнику люди стояли долгие часы.

Алексею в 2017 году было 14 лет. Пальцы на правой руке он потерял в результате взрыва гранаты, которую нашел. Простые вещи – например, принести воды – стали чрезвычайно сложными задачами для мальчика. На протяжении последних четырех лет в доме семьи Алексея, расположенном в селе Воздвиженка Донецкой области, не было воды, электроэнергии и газа. Семья отапливает дом дровами. Воду носят в бутылях, даже в 20-градусные морозы.

Софии 6 лет. Она стоит в своем дворе в Еленовке Волновахского района Донецкой области (неподконтрольный правительству) возле детской ванночки, в которую семья собирает техническую воду. Когда идет дождь, вся семья девочки спешит набрать воду в разные сосуды. Недостаток воды – это следствие боевых действий в регионе. С начала конфликта вода в приусадебном колодце начала пахнуть горьким. Прежде чем готовить пищу или пить эту воду, семья вынуждена кипятить ее и давать отстояться некоторое время.

Многие дети и их семьи, живущие в пораженных конфликтом районах, не имеют стабильного доступа к воде. На фото 13-летний Эдик Горбулин, который живет в Бахмутке Донецкой области, он выливает набранную в колодце воду в ванну. Так он помогает своей матери подготовиться к стирке белья. «Для этого нужно 20 ведер воды», – рассказывает Эдик.

Анастасии сейчас 12 лет. Она живет с бабушкой в ​​селе Водяное, что под Донецком. В 2015 году один из солдат украинской армии спас ее от взрыва танкового снаряда. Ее мама умерла от неизвестной болезни, отца не стало, еще когда девочка была совсем маленькой. Дедушка зимой провалился под лед. Бабушке не сразу дали опекунство, поскольку живет на линии соприкосновения. Волонтеры дали Насте имя «Пуговка». Теперь к ней в гости приезжают со всей Украины, чтобы поддержать и помочь. Таких детей войны в Водяном немало. На заборах пишут «Здесь живут дети», а вокруг существует риск наткнуться на опасные взрывные устройства.

Чтобы помочь детям-переселенцам с востока Украины преодолеть психологические последствия войны, в 2015 году активисты и волонтеры создали палаточный городок «Лесная застава» на Киевщине, который затем превратился в полноценный детский лагерь.

Большинство детей в то время приезжали посменно, на 21 день, ранее некоторые проживали в «Лесной заставе» постоянно. С детьми работают психологи, большинство из которых также переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Они разработали программу, направленную на реабилитацию и базовую психологическую помощь. С помощью специалистов они учатся договариваться, доверять, дружить и оставляют «Лесную заставу» более развитыми и коммуникабельными.