В Донецке завелись крупнейшие осы Европы. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке спасатели уничтожили гнезда сколий и шершней. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает «МЧС ДНР»

Так, в Пролетарском районе на ул. Степногорская произведено удаление гнезд сколий. А в Буденновском районе на ул. Вышнеградского – удаление гнезда шершней.

Была проведена химическая обработка мест скопления насекомых.

Сколия – самое крупное перепончатокрылое. Крупнейшие самки достигают в длину 5 см, а размах крыльев – до 10 см. Крупнейшая в Европе сколия-гигант (Scolia maculata) достигает 4,5 см. Осы преимущественно черного цвета, часто с желтыми, белыми, красными или оранжевыми пятнами или лентами.