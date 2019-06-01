Участница АТО на Луганщине помогает предпринимателям развивать малый бизнес. Новости

Жительница Новоайдара (Луганская обл.) Ирина Рафальонт (на фото) – юрист по специальности, долгое время работала на сельхозпредприятиях Луганщины. Также Ирина является участницей АТО, проходил службу в Новоайдарском военкомате, сообщает «Бизнес-Восток».

«Я решила не возвращаться на предприятие, а зарабатывать сама. Я понимаю, что это большая ответственность, но это точно открывает возможности», – говорит Ирина.

Женщина прошла обучение в Новоайдарском центре занятости, говорит, что получила много интересной и новой информации.

«На курсах по основам предпринимательства рассказывали много полезного, того, что понадобится на практике – о осознанном выборе направления деятельности, о налогообложении, о том, что потом приходит с опытом», – сказала Ирина.

Защитив бизнес-план, Ирина Рафальонт получила единовременное пособие и открыла кабинет по оказанию юридических услуг. Сейчас нарабатывает клиентов.

«Я хочу сделать ставку на малом бизнесе, ведь каждому предпринимателю нужен юрист, профессиональная помощь в заключении договоров. Сейчас работаю над тем, чтобы иметь несколько таких клиентов», – сказала предпринимательница.

Ирина рассказала, что больше всего стремилась независимости в работе, к этому пришла после службы в АТО.

«Больше всего я хотела независимости и развития, надо не стоять на месте, двигаться вперед, ставить себе цели и достигать их. Хочу, чтобы закончилась война и люди имели возможность работать, учиться, тогда все преодолеем. Сейчас у людей есть страх, из-за близости войны многие боятся вкладывать деньги в помещение, развитие», – считает она.

Несмотря на близость линии разграничения предпринимательница планирует открыть офис в Северодонецке и верит, что малый бизнес постепенно в Украине будет становиться на ноги и сможет зарабатывать как себе, так и помогать государству двигаться вперед.