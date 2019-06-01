Глава МИД Швеции хотела бы увидеть больше конкретики в позиции Зеленского по Донбассу. Новости

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем заявляет, что предложения президента Украины Владимира Зеленского по достижению мира на Донбассе должны быть более конкретизированными. Об этом Вальстрем сказала после совместной встречи с участием главы МИД Польши Яцека Чапутовича с Зеленским, передает УНИАН.

Глава МИД Швеции заявила, что новая власть во главе с президентом Украины «установила ряд приоритетов, но они, наверное, должны стать более конкретными».

По ее словам, администрация Зеленского «заинтересована в мирном процессе, поскольку на востоке Украины продолжается война».

«И это находится в центре их внимания – что может быть сделано на Донбассе, чтобы добиться прогресса в Минском процессе», – сказала Вальстрем.

«Это занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения», – подчеркнула Вальстрем.

Кроме того, со стороны Зеленского прозвучало о разработке планов поддержки людей, живущих в Донбассе вдоль линии разграничения. Также она сказала, что на встрече с Зеленским прозвучала осторожная просьба о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Глава МИД Швеции заявила, что с польским коллегой на встрече с Зеленским была подтверждена общая позиция по поддержке и дружбе с Украиной. Она сказала, что Швеция и Польша смотрят на Украину как на европейскую державу.

Она подчеркнула, что важно, чтобы новый президент продолжал укреплять демократию и реализацию всех реформ. Глава МИД Швеции заверила в намерении помогать и поддерживать Украину, если реформы будут внедряться успешно, и, в частности, в судебной системе, в контексте борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Также она сказала, что в ЕС настаивают на продолжении процесса проведения уже начатых реформ в Украине, поскольку они определят, в какой мере Украина будет привлекать внимание со стороны всего мира. По ее убеждению, соблюдение верховенства права и борьба с коррупцией создаст легкие условия для привлечения инвестиций и заинтересованности в развитии Украины.