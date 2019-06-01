На Донбассе за время вооруженного конфликта погибли 147 детей. Новости

На Донбассе за время вооруженного конфликта 147 детей стали жертвами боевых действий. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает в Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным организации, за пять лет вооруженного конфликта на востоке Украины убито 147 детей (98 мальчиков, 49 девочек) и ранено 363 ребенка (222 мальчика, 123 девочки и 18 детей, пол которых неизвестен).

В миссии подчеркивают, что стороны конфликта должны обеспечить, чтобы эти цифры больше не росли.

«Вооруженный конфликт влияет на всех, но дети страдают больше всех. Мы хотели бы приезжать к этим деткам, чтобы поболтать, почитать или поиграть вместе. Но вместо этого мы приходим в их дома, чтобы задокументировать обстрелы или ранения, или поговорить с родителями о родственниках, которые задерживали, пытали или которые пропали без вести», – говорится в сообщении.

Читайте также: