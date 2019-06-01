В Кремле прокомментировали исключение Медведчука из переговоров по Донбассу . Новости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает недальновидным исключение украинскими властями из числа переговорщиков с Россией главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает ТАСС.

«Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно», – сказал Медведев.

Российский премьер напомнил, что Москва не была инициатором сокращения контактов: «Это все сделала украинская власть». «Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

Напомним, Медведчук подтвердил, что Россия поставляет вооружение и боеприпасы незаконным вооруженным формированиям «ДНР» и «ЛНР».

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