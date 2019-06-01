Средняя зарплата с 2015 года выросла на $ 170. Новости

Уровень инфляции в апреле 2019 составил 8,8%, а средняя зарплата с 2015 года выросла на $ 170. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

«Мы успокоили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019 года, а зарплаты выросли. Статистика говорит, что средняя зарплата выросла на эквивалент $ 170 долларов – с около $ 210 в декабре 2015 года до $ 383 в апреле 2019», – сообщил он.

По словам Кубива, анализ информации на сайтах поиска работы свидетельствует о том, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 составляет $ 438 долларов по курсу Национального банка Украины (НБУ).