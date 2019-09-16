Разрушенная девятиэтажка вблизи аэропорта: Житель Донецка показал, что внутри (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал, как сегодня выглядит разрушенная девятиэтажка вблизи Донецкого аэропорта.

Мужчина показал дом №11а по улице Взлетная в Киевском районе города. По его словам, это самая пострадавшая девятиэтажка в Донецке.

Дончанин показал одноподъездный дом снаружи.

Также житель Донецка показал дом внутри – подъезд и разрушенные квартиры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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