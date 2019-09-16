На Донетчине врачи-волонтеры лечат зубы военным (Фото)

В селе Карловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) работает бесплатная стоматология для украинских военных.

Стоматологи волонтерского проекта «Тризуб Дентал» лечат зубы бойцам и жителям «серой зоны». На передовую ездят на машинах, переоборудованных в стоматологические кабинеты. В двухэтажном доме, расположенном в 20 км от неподконтрольного украинским властям Донецка, каждый день работают волонтеры.

Стоматологический кабинет на передовой 4 года назад обустроил Игорь Ященко. За это время, по его словам, здесь побывали более 200 врачей – волонтеров-стоматологов. Это студенты и врачи стоматологических клиник, приезжают они на разное время, у кого на сколько получается. За лечение деньги не берут. Сейчас с военными работают трое врачей и двое студентов, прием ведут с 9:00 до 23:00.

Лечение участники волонтерского проекта «Тризуб Дентал» проводят не только в здании, но и в стоматологическом модуле – переделанном из автобуса. В модуле – компьютерный томограф, микроскоп и другое оснащение. Для поездок на передовую используются 4 переоборудованных в стоматологические модули автомобиля. Помощь оказывается разносторонняя: лечатся пульпиты, проводятся удаления, устанавливаются коронки и т.д.

Всего с 2015 года помощь была оказана 35 тысячам пациентов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»