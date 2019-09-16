Никулин и Запашный едут в «ДНР»

В «ДНР» ждут визита гендиректоров Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Как отмечает местная газета, московские гости должны 20 сентября принять участие в торжественном вечере по случаю 50-летия донецкого цирка «Космос».

По словам художественного руководителя донецкого цирка Юрия Кукузенко, в этот день состоится гашение юбилейной почтовой марки. «Эту процедуру мы хотим доверить Максиму Никулину. Его отец, Юрий Никулин, тоже в свое время приезжал в Донецк, сидел в жюри, встречался со зрителями», – пояснил он.

Какую роль приготовили дрессировщику хищников Запашному, Кукузенко не сказал.

Также сообщается, что на празднование прибудут председатель Союза цирковых деятелей России, жонглер Евгений Беляуэр, а также клоун Анатолий Марчевский, много лет руководивший Екатеринбургским цирком.

Как сообщалось ранее, здание цирка «Космос» построено по типовому проекту, в итоге, аналогичные «близнецы» находятся еще в 10-ти городах Украины и России. В нынешнем 50-м сезоне цирк работал до 23 июня, а затем ушел на «каникулы» до осени.

Дончане отмечают, что при их низких зарплатах посещение цирка всей семьей обходится дорого. Семье из троих человек посещение «Космоса» обходится в 1 200 руб. (492 грн).

В довоенное время реконструкция здания цирка была запланирована на 2015-2016 годы, но приход «ДНР» нарушил планы. При «республике» здание также не ремонтировали, и оно продолжает понемногу приходить в упадок.

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