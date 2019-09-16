Реинтеграция Донбасса: без амнистии, без особого статуса, без…

В Минских соглашениях после прекращения огня и развода вооружений следующим пунктом идет проведение местных выборов на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса.

«Мы согласились на Минские договоренности, в том числе и на проведение выборов. Идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это», – заявил пару дней назад министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Каждый считает пункты со своей стороны

Как известно, во второй версии Минских соглашений этим выборам посвящено целых два пункта. В п. 4 говорится, что в первый день после отвода тяжелых вооружений должен быть начат диалог «о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством». А в п. 12 – что вопросы о местных выборах «будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы». При этом «выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ». Первые три пункта «Минска-2» касаются прекращения огня и взаимного отвода войск под присмотром международных организаций.

По сути этих пунктов у конфликтующих сторон никаких разногласий нет. Главная проблема в том, в какой очередности выполнять пункты Минских соглашений. В результате разногласий по этому поводу, оба «Минска» уже 5 лет как не выполняются (первые Минские соглашения подписаны еще 5 сентября 2014 года). При этом, Россия обвиняет Украину в саботаже политической части этих соглашений, а Украина заявляет, что ей сначала необходимо взять под свой контроль границу между «Л-ДНР» и Россией, а уж потом можно говорить и о выполнении политической части документа.

Восстановление полного контроля Украины над государственной границей во всей зоне конфликта действительно предусмотрено Минскими соглашениями в десятом пункте. Причем там сказано, что восстановление контроля должно начаться «в первый день после местных выборов» на неконтролируемых территориях и завершиться «после всеобъемлющего политического урегулирования». Пункт 11 предусматривает вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных групп.

Собственно это и есть первый основной камень преткновения в выполнении «Минска» для Украины – провести легитимные выборы в местные органы власти неконтролируемых территорий… по прежнему не контролируя сами территории.

Надежда на будущее не оправдалась

Именно поэтому Украина никогда на такое не соглашалась и все время искала какие-то другие варианты, вплоть до попытки заключения третьих Минских договоренностей. По той же причине Россия всегда была яростным сторонником выполнения «Минска» именно буквальной последовательности записанных пунктов. Это был настоящий глухой и надежный тупик.

Довольно часто звучит вопрос – а зачем Украина подписала соглашения в таком невыгодном для себя виде? Скорее всего, тогда нужно было остановить полноценные военные действия, которые складывались для Украины, мягко говоря, не очень удачно. В тот момент предполагалось, что время работает на Украину. Что с каждым выигранным днем страна с помощью поддерживающих ее западных партнеров будет становиться сильнее, в то время как Россия, будет ослабевать в полной изоляции и под массированными санкциями. И через какое-то время расклад сил настолько изменится, что необходимость исполнения Минских соглашений отпадет сама собой.

Однако, спустя 5 лет конфликта реальность все еще несколько иная.

Пытаясь как-то сгладить «острые углы» Минских соглашений в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил одноименную формулу исполнения «Минска». Она все равно предусматривает то, что прежде всего Верховная Рада принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, потом там проводятся местные выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о том, что они соответствовали европейским стандартам. А все остальное уже после этого.

По понятным причинам, «формула Штайнмайера» тогдашнему украинскому руководству понравилась не больше самих Минских соглашений. Последствия этого предсказать было не трудно.

Ответы, рождающие вопросы

Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский (и до избрания, и уже после него) неоднократно обещал украинцам прекращение войны на Донбассе и реинтеграцию неподконтрольной его части обратно в Украину.

При существующем раскладе это означало один из двух вариантов: либо выполнение Минских договоренностей (со всеми их минусами для Украины), либо не выполнение под различными соусами (также со всеми минусами для Украины).

Как можно реализовывать второй вариант, хорошо показал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Но поначалу показалось, что Владимир Зеленский все же решил попробовать первый вариант. К такому выводу легко можно было прийти, послушав слова того же главы МИД Украины о выборах. Однако…

«Выборы могут быть проведены на территории Луганской и Донецкой областей только при условиях безопасности на избирательных участках. Чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных громадах. Если мы сможем до 2020 года сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил», – пояснил свое первое заявление Вадим Пристайко. Некоторые украинские эксперты увидели в его словах условие предварительного вывода российских войск.

Полную ясность не внес и сам Владимир Зеленский. Сначала он сообщил, что «информацию о возможности выборов на оккупированных территориях он сможет прокомментировать только после того, как будут договоренности в "нормандском формате"», а затем в ответ на вопрос – будет ли сначала вывод войск России, а затем выборы – он сказал: «Да. А что, может быть по-другому?».

Из последнего можно сделать вывод, что позиция Украины – сначала контроль границы, а потом выборы – как бы изменений не претерпела.

И ты – статус!

Этот вывод окреп после того, как глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал заявление по поводу перспектив «особого статуса» Донбасса. «Тезис, постоянно продвигаемый Россией, сводится к тому, что Украина должна внести изменения в Конституцию, сделав специальный статус. Но Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине. Сторона за линией соприкосновения должна понять, что шанс их развития – децентрализация. Мы не вносим в Конституцию никаких "особых статусов". "Особого статуса" для Донбасса в Конституции не будет», – сообщил он.

Это создает еще одну «точку напряжения» на переговорах между Украиной и Россией. Как следует из заявления помощника президента России Юрия Ушакова, под «особым статусом» Россия подразумевает нечто иное.

«Есть три важные предпосылки, которые, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах (в "нормандском формате", – авт.). Одно из них такое – мы считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", предусматривающую, что закон об "особом статусе" Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ», – заявил Ушаков.

Примечательно, что об «особом статусе» говорил и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер. По его мнению, на Донбассе должны быть проведены местные выборы по «формуле Штайнмайера», после чего неподконтрольные украинским властям территории должны получить специальный статус. «То, что не предоставляли этот статус, было связано с недостатком безопасности, нехватка возможностей сделать даже первый шаг – свободные выборы. Говоря о "формуле Штайнмайера", она заключается в том, что после того, как пройдут свободные выборы, в тот же день будет получен специальный статус и этот процесс станет постоянным. Но свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, честной и безопасной среде. Чтобы этого достичь, надо решить вопрос безопасности. Тут будет идти речь о политической воле. Пока что Россия не продемонстрировала ее, чтобы завершить конфликт», – заявил он на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019.

Универсальная формула мира…

«У Украины есть план, который называется Минскими соглашениями. У нас даже есть пособие, как правильно читать Минские соглашения – это "план Штайнмайера". Украине до последнего времени не хватало политической воли и желания выполнять Минские соглашения. Но сейчас ситуация иная. Президент Зеленский и его команда по-настоящему хотят работать. Так они показывают, что не выполняет другая сторона. Раньше Россия говорила, что ей не с кем работать. Но теперь мы видели недавний обмен пленными, позитивные движения по мосту в Станице Луганской и другие мероприятия, восстанавливающие доверие. Сейчас важно продолжать демонстрировать желание выполнять Минские соглашения. Это увеличит давление на Россию», – заявил там же глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Нетрудно заметить, что даже представитель США говорит о «формуле Штайнмайера» в определенном ключе.

Владимир Зеленский сообщил, что лидеры Нормандской четверки в ходе планируемой встречи обсудят «формулу Штайнмайера», и что по этому поводу идут подготовительные процессы. «2 сентября состоялась встреча в Нормандском формате, не лидеров, а представителей четырех стран. Обсуждали все вопросы. Один из самых сложных вопросов – это "формула Штайнмайера". Этот вопрос также обсуждался», – сказал глава украинского государства.

Украина не согласится?

Внутри Украины вокруг этой формулы уже развернулась настоящая «война». Сначала нынешний глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщил, что «формулу Штайнмайера», еще в 2016 году согласовал Петр Порошенко. Это заявление немедленно оспорил бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев, сообщивший, что «Украина никогда не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера", и глава государства не мог согласовывать то, что требует согласия Верховной Рады».

А под завязку и представитель Украины в ТКГ и второй президент Украины Леонид Кучма сделал очень интересное заявление. «Президента Украины (на переговорах в Нормандском формате) будут уговаривать на неприемлемые компромиссы. Например – на утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые находятся под контролем сепаратистов, без надзора со стороны украинского правительства. Ему будет очень трудно – он будет один против трех человек. Но я уверен, "формула Штайнмайера" не будет там утверждена. К примеру, "особый статус" с теми полномочиями, которые ставятся в ней сегодня, означает, что у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация. Это не путь для Украины. Также не может быть массовой амнистии. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь», – сказал он.

По итогам всего вышесказанного, нетрудно заметить, что для дальнейшего продвижения реализации Минских соглашений на грядущих переговорах в рамках Нормандского формата один из двух президентов должен пойти на довольно серьезные уступки. Будет ли это президент России Владимир Путин? Будет ли это президент Украины Владимир Зеленский?

Или будет «боевая ничья», означающая, что безальтернативные Минские соглашения, как и прежде, будет «невозможно» практически реализовать, и реинтенрация Донбасса снова будет отложена на неопределенный срок?

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: