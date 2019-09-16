И решили подпалить: В Донецке ночью обворовывают автомобили (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке во время комендантского часа обворовывают автомобили. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. В ночь с 12 на 13 был поджог машины по ул. Петровского. Вскрыли машину, чтобы обокрасть и после решили подпалить», – пишет автор поста.

Жители Донецка отмечают, что машины вскрывают именно ночью, подчеркивая бесполезность комендантского часа и бездействие «полиции»:

Кристина: «И у нас вскрыли ночью, центр»;

Игорь: «Вот вам и весь коммерческий час!»;

Дмитрий: «В этом и суть, людей нет, совершай преступления – как хочешь. Из-за массовости даже кражу номерных знаков недавно перевели из административки в уголовку. По сути, комчас и обеспечивает удобство преступлений: свидетелей нет, а если возьмут, можно откупиться»;

Антон: «Коменданты замерзли, хотели погреться»;

Михаил: «Соболезную хозяину. Но вот вопрос... Где же наша полиция? Хотя, они скажут, что грабили ее в 22:00, и это время не в их власти»;

Марк: «Сейчас ярые защитники комчаса расскажут, как просто невозможно жить без него. А в основном это те, кто и так шарится ночью».

Также дончане обмениваются мнениями по поводу того, спасет ли от подобной ситуации платная стоянка:

Виктор: «Вот всегда не понимал, неужели трудно машину на парковку поставить? И спишь спокойно, и дворы просторнее»;

Марк: «Если на стоянке на машину кинуть зажигалку или еще какую фигню, то ни один сторож падать на нее грудью не будет».

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа, когда ни хозяин авто, ни иные свидетели не могли появиться на улице. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых номеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4081 грн), но в среднем – 400-1000 грн.

За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году.

В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн).