Нужно ли менять Минские соглашения: Мнение главы ОБСЕ

Менять формат Минских соглашений по Донбассу не стоит, их просто нужно выполнить. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
«"Минск" – это то, что у нас есть. "Минск" был подписан в определенное время при определенных обстоятельствах, но он не был реализован как следует», – сказал он.
«Теперь у нас есть движение, есть намерения, есть решительность. Я думаю, сейчас не время ставить под сомнение базу Минских соглашений и Нормандский формат. Я бы сказал так – те, кто не заинтересован в решении проблемы и окончании войны, они как раз могут ставить под сомнение этот формат, а нам нужно использовать этот формат», – считает Лайчак.
Спецпредставитель Госдепартамента США также подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены.
На их выполнении по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
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