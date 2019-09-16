На Луганщине строят первый центр социальных услуг «Прозрачный офис»

В Сватово строят первый на Луганщине центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис». Там на месте и через электронную очередь будут работать специалисты управления социальной защиты.

Деньги на строительство выделила международная организация USAID. Еще часть – из районного бюджета.

Сейчас в этом здании есть окна, перегородки и двери. Специалисты обустраивают системы кондиционирования и вентиляции, проводят электрическую проводку и готовятся делать потолок. Помещение «Прозрачного офиса» обустраивают на первом этаже в здании районного совета.

Как сообщила начальник Управления социальной защиты Сватовской районной администрации Татьяна Шумакова, планируется обустроить также зону рецепции. «Там человек сможет получить помощь и узнать результаты рассмотрения его заявлений, получить помощь по оформлению электронной очереди», – говорит она.

«Планируется увеличить скорость оказания социальных услуг, в оформлении субсидий. Будет специальное программное обеспечение, которое позволит ускорить оказание этой услуги», – сказала Шумакова.

В этом центре будут работать 12 специалистов, которые прошли подготовку для работы в «Прозрачном офисе». Оказывать здесь будут свыше 60 услуг. «Это и назначение государственной помощи, субсидий, льгот, компенсаций, выдача удостоверений льготной категории населения», – рассказала замначальника Управления социальной защиты Сватовской районной администрации Ольга Казарян.

Решение о создании центра «Прозрачный офис» в Сватовской районной администрации приняли в прошлом году. На это необходимо около 3 млн грн, а большая часть бюджета – деньги международной организации. Открыть центр планируют в следующем месяце.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»