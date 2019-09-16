Средняя зарплата украинцев в долларах превысила уровень 2013 года: У кого быстрее всех растут оклады

Среднемесячная зарплата украинцев перевалила за 10 тыс. грн, достигнув по итогам второго квартала 10 430 грн, подсчитала Госслужба статистики. Это значит, что средний заработок в долларах превысил уровень 2013 года. Речь идет о поквартальных заработках, которые точнее, чем помесячные, отражают рост доходов работающих по найму. За год зарплаты выросли у всех, кроме авиаторов, у которых они, наоборот, упали. Эксперты рынка труда говорят, что тенденция повышения средней зарплаты в этом году сохранится, пишет «Сегодня».

По данным Госстатистики, в I квартале нынешнего года работнику в среднем платили 9 639 грн в месяц, или около 360 долларов по тогдашнему курсу (27 грн/долл) – это на 20,8% больше, чем в I квартале 2018 года. Но в долларах это было меньше, чем в I квартале 2013 года, когда средний курс был 8,16 грн/долл, а средняя зарплата, пересчитанная в валюту, составляла 394 долларов. Во II квартале ситуация изменилась: зарплата в гривне выросла до 10 430 грн (+18,8% за год), а доллар подешевел до 25,25 грн, в пересчете на валюту получилось 413 долларов. Это сделало импортные товары и услуги, например, турпоездки за рубеж, более доступными для украинцев. За год больше всего в процентах выросли заработки в IT-отрасли – на 26,5%, достигнув 18 422 грн, в промышленности – на 23,2% (11 572 грн) и в строительстве – на 22% (9208 грн). Меньше всего подросли заработки в сервисе – на 11,9% (до 8930 грн), на госслужбе – на 14,8% (до 14 093 грн) и в сфере образования – на 14,9% (до 8441 грн). Единственной отраслью, где стали зарабатывать меньше, оказалась авиация: у них в I квартале минус 18,4% по сравнению с прошлым годом, во II квартале – минус 20,1%. Причина – рост конкуренции на авиарынке страны за счет новых лоукостов. Но все равно авиаторам платят больше, чем в других отраслях – соответственно, 25 850 грн и 27 122 грн.

Экономисты говорят, что главная причина ускоренного роста зарплат – вхождение Украины в европейский рынок труда.

«Квалифицированные кадры уезжают, и это вынуждает работодателей за счет снижения своей прибыли повышать заработки на десятки процентов, дабы удержать работников. Прежде всего рост идет в агросекторе и торговле. В других отраслях увеличение за счет повышения минзарплат и уменьшения доли заработков в конвертах. Это не очень хорошо, так как зарплаты растут в разы больше, чем производительность труда и ВВП, и скоро запас прочности работодателей иссякнет», – анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

С ним согласна и HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Она говорит, что сейчас на рынке правила диктуют соискатели места, которые с каждым месяцем просят на 600-800 грн больше, и, как правило, получают 70-80% от этой суммы.

Эксперты рынка труда уверены, что до конца года зарплаты украинцев еще подрастут, но не такими высоким темпами, как в первом полугодии. Прежде всего из-за прогнозируемого финансистами укрепления доллара до 27,5-28 грн/долл.

«Чем дороже доллар, тем сложнее работодателям повышать зарплаты и наоборот», – утверждает Пендзин.

А Пашкина говорит, что в отдельных отраслях заработки вырастут по-разному. Наименьшее увеличение будет в госсекторе, и то лишь из-за планового роста соцстандартов с 1 декабря и изменения заработков по всей тарифной сетке. А самый большой рост ожидается там, где не хватает квалифицированных рабочих рук, – промпроизводство, агрокомплекс, автосервис. По словам Пашкиной, в этих сферах зарплаты росли больше всего, а уровень конкуренции среди соискателей – самый низкий, 1-2 человека на место. Внесут вклад в повышение наших зарплат и зарубежные работодатели – там уже оценили квалификацию наших трудовых мигрантов и тоже не стоят на месте в вопросах оплаты труда.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июле 2019 года достигла 10 971 грн. При этом в стране сократились долги по зарплатам: на 1 августа сумма задолженности составляла 2,74 млрд грн.

К концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже 16 682 грн. Такие цифры приведены в «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы» Минэкономразвития.

Ранее Владимир Гройсман, возглавлявший Кабмин, спрогнозировал среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долл., а в 2021 году – 620 долл.