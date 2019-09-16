Житель Донецка показал центр в шесть вечера (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал, как выглядит центр города, Ворошиловский район, вечером.

Дончанин показал, как в вечернее время, около 18:00, выглядит бул. Пушкина, улица Артема и площадь Ленина, а также набережная Кальмиуса.

На бул. Пушкина оживление – люди гуляют, фотографируются, перекусывают в кафе и уличных торговых точках, отдыхают в ресторанах. При этом немного в стороне от бул. Пушкина, на центральных улицах – очень мало и людей, и автомобилей.

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