Волкер назвал главную проблему в выполнении Минских соглашений

Самая главная проблема в выполнении Минских соглашений – что Россия не признает своей ответственности за войну на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

«Минские соглашения содержат все необходимые составляющие, чтобы Минский процесс был успешным. Вопрос не в том, какой формат переговоров. Проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с Минскими соглашениями», – сказал он.

«Россия подписала их со своей стороны, и у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять и не признает их. Россия делает вид, что ее там нет, что она не несет никакой ответственности, что в Украине есть внутренняя проблема, и что Украина должна вести переговоры с "Л-ДНР". Это отрицание реальности и ответственности», – подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США также подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены. «Нужно вести переговоры с Россией, чтобы она признала свою ответственность и выполнила свои обязательства в Минских соглашениях», – резюмировал американский дипломат.

На выполнении Минских соглашений по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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