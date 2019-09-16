Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября: Проезда ожидали 240 авто

Сегодня утром, 16 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7 935 человек и 1 090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7 245 человек и 1 360 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6 345 человек и 1 355 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2 655 человек и 670 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8 990 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Рустам: «4:28. "Каргилл" в Украину: общая от начала спуска с моста, льгота в половину основной»;

Сергей: «6:48. "Каргилл" в Украину: пеших 4-5 автобусов».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Kir»: «5:41. Еленовка: очередь чуть дальше первого туалета»;

Natasha: «8:03. Еленовка. Из Донецка машин 60, в Донецк было пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.