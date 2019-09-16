Как вернуть доверие жителей неподконтрольного Украине Донбасса, – мнение

Украинские власти двигаются в правильном направлении, намереваясь облегчить жителям неподконтрольного Донбасса доступ к социальным услугам, образованию и медицине. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

«Очень важно то, что украинское правительство сейчас делает – пытается достучаться до населения, создать для них возможности доступа к пенсиям, к образованию и относится к ним как к украинским гражданам, которые лишены таких услуг как образование и здравоохранение», – сказал он.

По его словам, нужно быть очень острожными в размежевании понятий населения, проживающего на неподконтрольном украинским властям Донбассе, и лидерами «Л-ДНР».

«Если появится ситуация и Россия будет вынуждена выводить свои силы с востока Украины, мы хотим, чтобы были распущены все незаконные формирования, и мы хотим, чтобы Минские соглашения привели в итоге к выборам, амнистии… Но вопрос в том, что Россия отрицает, что ее войска там, что она имеет влияние на незаконные вооруженные формирования. Россия на самом деле не пытается выполнить Минские соглашения», – акцентировал Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США считает, что самая главная проблема в выполнении Минских соглашений, что Россия не признает своей ответственности за войну на Донбассе. При этом Волкер подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены.

На выполнении Минских соглашений по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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