Сводка из зоны ООС за 15 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрела со стороны НВФ сегодня, 16 сентября, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;

в районе Зайцево и вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На момент подготовки материала в «ДНР» и в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.