В Луганске пешеход попал под авто, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как сообщают луганчане, авария произошла 14 сентября примерно в 9:00 в районе авторынка, недалеко от шиномонтажа: мужчина попал под авто с номерами черного цвета. Водитель авто уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему. Пострадавший получил телесные повреждения.

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