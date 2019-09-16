Нужны ли миротворцы на Донбассе: Мнение главы ОБСЕ

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе не стоит исключать введение миротворческой миссии ООН. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Я бы не исключал идею миротворческой миссии, но я не думаю, что сейчас об этом нужно много говорить, потому что прежде всего нужен мир, чтобы работали миротворческие операции, а мира до сих пор нет, люди до сих пор гибнут», – сказал он.

«Значит нам нужно развести войска, а потом уже можно думать о том, как поддерживать мир, и как привлечь миротворческую миссию, о том, как наблюдать за тем, что стороны придерживаются соглашений», – считает Лайчак.

По его словам, у миротворческой миссии ООН на Донбассе должен быть четко определенный мандат и полный доступ на неподконтрольную украинским властям территорию. «Этого до сих пор нет и у Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Нужно сделать все необходимое, чтобы легитимизовать свои подходы. Миротворческая миссия является таким инструментом и должна служить политической цели. Если мы увидим, что это будет необходимо, тогда сделаем это, но не сейчас», – заявил глава ОБСЕ.

Дипломат заявил, что ближайшими шагами должно стать освобождение и обмен заложников с Россией. «Украинские партнеры имеют намерения это делать. Речь идет о сотнях и тысячах людей. Это также меры по восстановлению доверия. Насколько я знаю, это один из ближайших шагов, которые нужно сделать, чтобы продолжить выполнение Минских соглашений».

«У нас есть два видения миротворческой миссии, которые полностью несовместимы. Либо мы будем обсуждать, как совместить эти два видения, но я не думаю, что это сейчас возможно, либо мы отложим это на будущее», – резюмировал Лайчак.

Ранее о миротворцах на Донбассе высказался глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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