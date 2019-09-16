В Лисичанске в одном из домов обвалилась крыша (Фото)

В Лисичанске в одном из домов обвалилась крыша. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня в г. Лисичанск по ул. Г. Потапенко, д. 285 в двухэтажном многоквартирном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир», – написала она.

«Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению правопорядка и недопущения фактов правонарушений до принятия решения органами местного самоуправления по возможности дальнейшего проживания жителей в доме», – сообщила Погукай.