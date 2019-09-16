На этой неделе в Верховной Раде представят госбюджет на 2020 год

Кабинет министров Украины в воскресенье, 15 сентября, внес в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе заседания Согласительного совета парламента рассказала представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

«Кабинет министров представит госбюджет на 2020 год на пленарном заседании 20 сентября», – сказала она.

По ее словам, госбюджет на 2020 год сформирован по двум базовым принципам – «реалистичности и сбалансированности». «Приоритетами являются – укрепление обороноспособности, медицинская реформа, реформа образования, поддержка малого и среднего бизнеса и особо мелких и средних фермеров», – заявила Верещук.

Она призвала народных депутатов к мобилизации в работе над законопроектом о госбюджете на 2020 год, чтобы «качественно проработать все вопросы и вовремя принять главный финансовый документ страны». Верещук также заявила, что премьер-министр Украины просит передать через нее перечень вопросов от фракций и групп, которые нуждаются в обсуждении с членами правительства.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о государственном бюджете на 2020 год вместо часа вопросов к правительству в пятницу, 20 сентября, в парламенте представит министров финансов Оксана Маркарова.

На момент выступления Ирины Верещук у представителей фракций проект госбюджета на 2020 год отсутствовал, документа пока нет и на официальном сайте парламента. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что документ раздадут народным депутатам в ближайшее время.

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