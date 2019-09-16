В РФ назвали условие проведения встречи «нормандской четверки»

Саммит государств «нормандской четверки» может быть проведен в случае гарантированного признания Киевом «формулы Штайнмайера». Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс-Украина».
«Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" – условие проведения саммита "нормандской четверки"», – сказал Чеснаков.
Между тем, по его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус. «Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения», – заявил директор Центра политической конъюнктуры России.
По его словам, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать «формулу Штайнмайера», и о неготовности предоставить Донбассу особый статус. «Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и "формулу Штайнмайера"… Нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статусе без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус», – сказал Чеснаков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
Также сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены. На их выполнении по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.
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